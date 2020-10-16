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İstanbul’da trafik magandası terör estirdi

İstanbul Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünün önünü kesip, kaskını alarak tokat attı.

Güncellenme: 10:15, 16/10/2020
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İstanbul’da trafik magandası terör estirdi

Olay, Kağıthane, Cendere Caddesi’nde Salı günü saat 09.30 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, caddede giden otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu.

Motosiklet sürücüsünün kaskını alan otomobil sürücüsü, hakaret ve küfür etmeye başladı. Bununla da yetinmeyen öfkeli sürücü, ‘Gel barışalım’ dediği motosiklet sürücüsünün bir anlık boşluğundan faydalanarak, ona tokat attı.

Motosiklet sürücüsünün kaskını alan ve tokatlayan öfkeli sürücünün, çevredeki vatandaşların ‘polisi arayın, karakola gidelim’ demesi üzerine aracından silahını almaya teşebbüs ettiği görüldü.

Bunun üzerine çevredekiler sağa sola kaçışırken motosiklet sürücüsü de motosiklet ve kaskını bırakarak kaçmaya başladı. Bunu gören trafik magandası, motosiklet sürücüsünü kovalamaya başladı ancak yakalayamadı. (DHA)

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