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İşte CHP’nin ilk başörtülü yöneticisi: Çok konuşulacak açıklamalar

27 yaşında CHP’nin Parti Meclisi’ne girmeyi başaran ve başörtülü olmasıyla dikkat çeken Avukat Sevgi Kılıç, Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtladı. Kılıç; ‘nasıl sosyal demokrat olduğundan’ 28 Şubat sürecine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. İşte Türkiye’nin en büyük sorunlarını; ekonomi ve özgürlük olarak adlandıran Kılıç’ın çok konuşulacak açıklamaları...

Sozcu.com.tr
22:36 -
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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi için önerdiği 80 kişilik anahtar listede yer alan avukat Sevgi Kılıç, 365 delegenin oyunu alarak gençlik kotasından PM'ye girdi.

İstanbul Beykoz İlçe Teşkilatı'nda görev yapan 27 yaşındaki Kılıç, “CHP yönetiminde ilk başörtülü” olarak siyasi tarihe geçti.

Kılıç, Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

Avukat Kılıç ‘'Keşke başörtülü kimliğimle değil de avukat kimliğimle CHP'li kimliğimle, partime verdiğim emekle, yaptığım çalışmalarla konuşulsaydım. Çünkü bu şekilde sıfatlandırılmak üzülerek söylüyorum ki biz kadınları kategorize ediyor. Kategorize edilmek zaten kadına şiddetin temelini oluşturuyor.'' diye konuştu.

Beykoz, Çavuşbaşı’nda, kız çocuklarının okutulmadığı bir kültürden geldiğini belirten Sevgi Kılıç, nasıl sosyal demokrat olduğunu da anlattı.

Avukat olmaya; çocukluğunda, Süreyya Ağaoğlu ile Mustafa Kemal Atatürk arasında geçen ‘hukuk sohbeti'ni öğrendikten sonra karar verdiğini Kılıç, başörtülü olması yüzünden gerek yaşam tarzı gerekse siyasi görüşü yüzünden nasıl kategorize edildiğini de anlattı.

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Son güncelleme: 22:40 27.07.2020
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