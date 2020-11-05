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İstiklal Caddesi’nde işletmeler saat 22.00’de kepenkleri indirdi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde corona virüsü tedbirleri kapsamında işletmeler saat 22.00'den sonra kepenklerini indirdi.

Güncellenme: 00:33, 05/11/2020
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İstiklal Caddesi’nde işletmeler saat 22.00’de kepenkleri indirdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında dün kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs tedbirleri kapsamında, “Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00’de sona erecektir” açıklamasında bulunmuştu.

Açıklamanın ardından bugün İstanbul'da ilk uygulama gerçekleştirildi.

İstiklal Caddesi’nde birçok işletme saat 22.00’dan sonra kepenk indirdi.

Restoranlar ise içeriye müşteri almayarak sadece telefon ile gelen siparişlere paket servisi verdi. İHA

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Yayınlanma Tarihi:00:16,
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