İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Vatandaşımızdan istediğimiz hassasiyeti aynı şekilde uygulamak bizim içinde sorumluluk. Bugün ilk defa evin kapısından çıktım.

* Maalesef bu yüzden bazı programlara katılamadım. Bunlardan biri Ayasofya'nın tamamen ibadete açılması.

“ERDOĞAN’I UYARDIM AMA DİNLEMEDİ”

* Çok istedim ama olmadı. En yakın zamanda oraya gideceğim. Erdoğan'ı uyardım ama dinlemedi. Ayasofya'yı siyasete alet ettiler.

* Başbakanlık'tan dilekçelerine cevap alamayınca 2005'te mahkemeye başvuruyorlar. Mahkeme, başbakanlığın dilekçeye zamanında başvurmadığı için suçlu buluyor.

* O zamanın Başbakanlığı, bugünün Cumhurbaşkanlığı davanın reddini istiyor. O dönemin başbakanı önce Sultanahmet'i doldurun diyor.

* Bugün o iktidar Ayasofya'yı biz açtık diye övünüyor. Yine bir riyakarlık, yine vatandaşı değil, kendini düşünme hesabı. İlk günden beri dedik ki Ayasofya'yı ibadete açın, siyaseti kapatın.

* Ortak değerlerimizi sömürmekten geri kalmadılar. Güzel Ayasofya'nın o güzel gününde şu sözü bekledik.

* Selam olsun Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan'a, selam olsun İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'e, selam olsun İstanbul'u düşmandan kurtaran Gazi Mustafa Kemal'e.

* Böylesine güzel bir günde bile düşmanlık etmekten geri durmadılar. Alparslan da bizimdir, Fatih de bizimdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir.

* Atatürk Asya'dan Avrupa'ya bir kısrak başı gibi yürüyen memleketin mavi gözlü bozkurtudur. Hastanede koşa koşa ziyarete gittiğiniz ‘Keşke Yunan kazansaydı' diyen fesliden feyz alacağınıza Sevr'i yırtıp atanlarla gurur duyun.

“ATATÜRK İLE ALIP VERMEDİĞİNİZ NEDİR?”

* İstiklal Savaşı, bir mitoloji değildir. Her anı kayıt altına alındı. Fransızlar Yunan'ın hezimeti, Yunan hezimeti, Yunan basını, Küçük Asya'nın kaybı diye bahseder.

* Cezayir'de Allah’u Ekber diye şehit düşen askerin göğsünde Atatürk'ün resmi vardır.

* Rahmetli Elibey'in dediği gibi, Allah'ın bahşettiği şerefi istemeyene biz zorla şeref verecek değiliz. Bedeli göze alıp şehit düşene saygı göstermek zorundasınız. Atatürk ile alıp veremediğiniz nedir kardeşim?

* Yunan'ın, Fransız'ın Alman'ın Atatürk'e düşman olmasını anlarım ama siz nasıl düşman olursunuz kardeşim?

* Onlar şanlı bayrağımızı ateşe vererek milli birliğimize hakaret ediyor siz hala Atatürk ile uğraşıyorsunuz.

* Atatürk, Türk vatanında şanla şerefle nur içinde yatıyor. Göreve geldiğinden bu yana İstiklal Harbi kahramanlarına bir hayır duayı çok gören Ali Erbaş, şimdi de lanet okuyor.