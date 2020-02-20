İYİ Parti’den UKOME tepkisi: Kayyuma kadar giden bir sürece şahit olabiliriz

Büyükşehir belediyelerinin ulaşım ve trafik ile ilgili kararları alarak planlama ve koordinasyon görevi üstlenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) üye sayısında yapılan değişikliğe tepkiler sürüyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 11'i büyükşehir belediyesi, 10'u hükümet tarafından belirlenen 21 üyeden oluşan UKOME'lerdeki üye sayısı 27'ye çıktı.

Yönetmelik ile UKOME'lerde 11 olan büyükşehir belediye temsilcisi sayısı sabit kalırken hükümet tarafından belirlenen kurum yöneticisi sayısı 16'ya yükseldi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı ve İBB Meclis Üyesi Dr. Suat Sarı, yönetmelik değişikliğine tepki göstererek şunları söyledi;

*Artık büyükşehirlerin ulaştırma politikasını seçilmiş belediye başkanları değil, atanmış bürokratlar yönetecek. Anayasamızda ve yasalarımızda merkezi yönetimin ve yerel yönetimin yetkileri belirlenmiş ve net olarak ayrılmıştır.

*Bu yetkilerle 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri yapıldı. Millet bu yetkiler ile oy verdi. Yapılan uygulama maç oynanırken oyunun kurallarını değiştirmek demektir.

CHP tarafından yönetilen Türkiye genelindeki 11 büyükşehir belediyesinin yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvurduğunu belirten Sarı, “26 Şubat'ta İBB UKOME'de yapılacak toplantıda muhtemelen kararlar reddedilecek. İlk kaos bu tarihte başlayacak” dedi.

“KAYYUMA KADAR GİDEBİLİR”

Dr. Sarı yönetmelik değişikliğinin yaratacağı sorunları şöyle sıraladı:

*Bu karar ile büyükşehirleri yöneten belediye başkanları, ulaşım ve trafik planlaması yapamaz. Belediye yönetimi, kent içi trafiğinde kavşak yapma, trafik sinyalizasyonu kurma kararını dahi alamayacaktır.

*Kent içinde otopark tesis edemeyecek, ücretlerine zam yapamayacak. Kent genelinde; taksi, dolmuş, minibüs, otobüs tarifelerini belirleyen otorite olmaktan çıkacak. Yeni taksi plakası, dolmuş, minibüs hattı devreye sokamayacak ve bunlardan gelecek gelirlerden mahrum olacak.

*Kendi işlettiği İETT ve metroların tarifelerine yakıt, işçilik zamları gelse dahi zam yapamayacak. Hizmet üretmekte zorlanan, çöpleri toplayamayan, şehir hatları vapurlarının çalışmadığı, yeni metro inşa edemeyen, mevcut hatları işletemeyen belediye yönetimine kayyum atamaya kadar giden bir sürece şahit olabiliriz.

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