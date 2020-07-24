Kadın makinist linçten son anda kurtuldu!

İstanbul Valiliği’nin talimatı ile durdurulan metro seferleri sonrasında Ayasofya Camii'ne yolculuk eden bir grubun kadın makiniste saldırdığı görüntüler büyük yankı uyandırdı.

YERLİKAYA: ALAN DOLDU MİSAFİR GİRİŞLERİ DURDU

Ayasofya Camii'ndeki cuma namazında izdihamı önlemek için, Valilik talimatıyla Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları kapatıldı.

Yoğunluk yaşanan saatlerde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak” duyurusunda bulundu.

MAKİNİSTİ DARP ETMEYE ÇALIŞTILAR

Bu anlarda Ayasofya Camii istikametinde bulunan yolcular İstanbul Valiliği kararının uygulanmasına karşı çıkarak isyan etti. Metroda bir grubun sivil kıyafetli kadın makiniste saldırdığı, güvenliğin kalabalığı güçlükle engellediği görüldü. Kadın makinist, metro kabinine sokularak kalabalığın arasından kurtarıldı.

İMAMOĞLU: DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE ÜZÜCÜDÜR

Görüntüleri paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız” ifadesini kullandı.

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