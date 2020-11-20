Kardak Kayalıkları yakınlarında tehlikeli gerginlik

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'nin 3.5 mil açığında bulunan Kardak Kayalıkları'na bugün öğle saatlerinde Kilimli (Kalimnos) adasından gelmeye çalışan 4 Yunanlı balıkçı teknesine Çatal Ada önünde konuşlanan Türk sahil güvenlik botu engel oldu.

Türk sahil güvenlik botunun telsiz aracılığı ile Türk sularına girmemeleri konusunda uyarılarının ardından 3 balıkçı teknesi Kilimli Adası yakınlarına çekilirken Antonis M isimli balıkçı teknesi rotasını değiştirmeden kayalıklara doğru gelmeyi sürdürdü.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ, TEKNENİN ÖNÜNÜ KESEREK ENGEL OLDU

Kardak Kayalıkları'na iki mil açıkta gerçekleşen olayda Yunan balıkçı teknesine 30 metreye kadar hızla yaklaşan Türk sahil güvenlik botunun manevrasıyla Yunanlı balıkçı teknesi rotasını değiştirip Kilimli Adası sahiline yöneldi. Bölgede halen iki Türk sahil güvenlik botunun devriye görevlerini sürdürdüğü görüldü.