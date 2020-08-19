Kemal Kılıçdaroğlu: Şantaja boyun eğmesin 2 milyonu derhal öderim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'e verdiği röportajda, kendisinin yurt dışında parası olduğunu ileri süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu “ABD Kongresi'nin şantajına teslim olunmaması halinde, hiçbir itirazda bulunmadan, Erdoğan Ailesi'ne 2 milyon lirayı derhal ödeyeceğim” dedi. CHP Genel Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

ONUR ÖNEMLİDİR

*Bir ülkenin onurunu koruyacak olanlar öncelikle o ülkeyi yönetenlerdir. Devleti yönetenlerin mal varlıklarıyla tehdit edilmesi ve tehdit karşısında muhatapların susması, şantajı yapanları güçlü kılar.

*ABD Kongresi dünya önünde ülkemizin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zatı tehdit ederek, ‘servetini inceleyeceğiz' dediğinde Erdoğan'ın “hodri meydan” demek yerine sustu.

*Bu milli onurumuzu derinden yaralamıştır. Cumhurbaşkanı sadece ailesine karşı değil, yurttaşlarına karşı da sorumlu. Çağrımız; hızla bu sorumluluğu yerine getirmesi ve ülkenin ulusal onurunu korumasıdır.

*Servet ve hesaplar üzerinden yapılan bir itham karşısında önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal susmamış, İsviçre makamlarına başvurmuş hesabının olmadığını ispatlamıştır.

2005 yılında Deniz Baykal ve kızının İsviçre bankalarında gizli hesaplarının olduğu iddia edilmişti.