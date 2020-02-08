Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kendini yakan Adem Yarıcı’nın ailesinden yürek yakan ifadeler!

Hatay Valiliği önüne gelen Adem Yarıcı'nın, "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yakması tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Boyacı olan 42 yaşındaki Yarıcı, 3 çocuğuna bakmaya çalışıyordu. İşsizliğe dayanamayan Yarıcı, Antakya'daki Hatay Valiliği binası önüne gelerek "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yaktı ve hastane yolunda hayatını kaybetti. Acılı aile ise Adem Yarıcı'nın yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlattı..

Sozcu.com.tr
17:16 -
Haberler Gündem

Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Adem Yarıcı sabah saatlerinde Hatay Valiliği önüne geldi. İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Yarıcı burada “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?” diye bağırdı.

Yetkililer, Yarıcı ile konuşup ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sürerken Adem Yarıcı cebinden çıkardığı çakmakla kendini ateşe verdi.

Valilik polislerinin müdahalesi ile söndürülen Yarıcı, hastaneye kaldırıldı. Ambulansta kalp krizi geçiren Yarıcı, hayatını kaybetti ve 2 çocuğu da yetim kaldı.

“BOYACIYDI İŞ BULAMIYORDU”

Antakya Saraykent’te oturan acılı anne Ayşe Yarıcı, SÖZCÜ’ye konuştu.

Yarıcı, şunları söyledi:

* Oğlum çocuklarını bıraktı gitti kendi kendini yaktı.

* Parasızlıktan açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı.

* Paraları yoktu pulları yoktu, yiyecek ekmekleri yoktu.

* Boyacıydı iş bulamıyordu.

* 3 çocuğu var. Onlara da biz bakacağız. Babası gitti ben bakacağım.

* Bizlere yetkililer yardım etsin.

“ONA SİGARA PARASI VERDİM”

Ablası Yıldız Ergüder ise şu ifadeleri kullandı:

* Kardeşim iş bulamıyordu.

* En son ona 20 TL sigara parası verdim.

* Dedim; ‘kardeşim nereye gidiyorsun?’ Cevap vermedi. Çayını içti çıktı.

* Sonradan duyduk ki kendini yakmış.

* Hastaneye yetiştiremedik. Yolda ambulansta kalp krizinden ölmüş, yetiştiremedik.

İLGİLİ HABER'Çocuklarım aç' dedi, valilik önünde kendini yaktı!'Çocuklarım aç' dedi, valilik önünde kendini yaktı!
anne Çocuk Hatay Kalp krizi sigara Sözcü Türkiye yangın
Son güncelleme: 17:35 08.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more