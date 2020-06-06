‘Kentin en değerli arazisine AVM yapılmasına izin vermeyeceğiz’

İstanbul'un ana ulaşım hatları olan metrobüs, Marmaray, hızlı trenin kesiştiği Kadıköy Söğütlüçeşme'deki alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 yılının mayıs ayında hazırladığı imar planı değişikliği ile “Söğütlüçeşme Toplu Taşım Gar Sahası Proje Alanı” olarak düzenlenmişti.

Plana göre 42 bin 451 metrekare inşaat yapılacaktı. İçerisinde terminal yapısı, sosyal-kültürel alanlar, rekreasyon alanları, yolcu ihtiyaçlarına yönelik ticari alanlar yer alacaktı. TCDD, proje için Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ile 29 yıllığına anlaşmıştı. Projenin maliyeti, 193 milyon 794 bin TL olarak duyurulmuştu.

ÖNCE YÜRÜTME DURDURULDU

AVM görünümüyle bir gar projesinin önünü açan imar planlarına askı sürecinde Kadıköy Belediyesi itiraz etti ancak sonuç alamayınca planları mahkemeye taşıdı.

Kadıköy Belediye Başkanlığı'nın açtığı dava sonucunda İstanbul 13. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs 2020 tarihinde imar planlarının yürütmesini oy birliği ile durdurdu. Kararda, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğine dikkat çekildi.

ÜST MAHKEME KARARI KALDIRDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TCDD'nin itirazı üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi yürütmeyi durdurma kararını 2 Haziran 2020 tarihinde oy birliği ile kaldırdı.

Kararda, ilk dava dosyası kapsamında bilirkişi raporunu hazırlayanların gerekli niteliklere sahip olmadığı belirtildi. Dava konusu planların uygulanması halinde telafisi güç zararların oluşacağına dair yeterli delil bulunmadığı gibi ilk derece mahkemesince de bu konuya yönelik bir irdeleme yapılmadan karar verildiği savunuldu.

“BU TÜM İSTANBUL’A İHANETTİR”

Kararla ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul’un en değerli arazilerinden biri olan Kadıköy Söğütlüçeşme'deki TCDD arazisinin yapılaşmaya açılmasına karşı çıkarak Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'yla birlikte açtıkları davada, idare mahkemesinin hukuka aykırılığı açık olan projenin yapılmasına oy birliğiyle onay vermiş olduğunu vurguladı.

Odabaşı, şunları söyledi:

* Bu projeyle Kadıköy'ün orta yerine, en değerli arazilerinden birine kentin en son ihtiyacı olacak bir AVM yapılmak istenmektedir.

* Kadıköy Belediye Başkanı olarak hiçbir toplumsal fayda içermeyen bu projeye razı gelmem beklenemez.

* Siyaset, maalesef adalete diz çöktürmüştür. Hukuksuz bir uygulama, adalet eliyle ‘yasal'laştırılmak istenmektedir.

* Bu sadece Kadıköy'e değil, tüm İstanbul'a da ihanettir. Bu ihanetten bir an önce vazgeçin.

* Meşruiyeti sorguya muhtaç mahkeme kararına yine itiraz edeceğiz.

“SİZE NE OLDUĞUNU ANLATMAYA HAZIRIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Odabaşı, şu ifadeleri kullandı:

* Siz her gün yurdun değişik bölgelerinde Millet Bahçesi açmakla övünürken, birileri İstanbul'un göbeğinde, çocuklarımızın koşup oynayacağı, insanlarımızın nefes alacağı alanlar yapmak yerine, boş buldukları her metrekareyi betona boğmak istiyor.

* Sizin bu projeden haberiniz var mı? Yoksa, size ne olduğunu anlatmaya hazırız.