Kentte vaka sayıları arttı! İl sağlık müdüründen dikkat çeken ‘çay’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları artan illeri tek tek açıklayarak “Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum” ifadelerini kullandı.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN ‘ÇAY’ UYARISI
Bakan Koca'nın Kayseri'deki vaka artışını açıklamasının ardından Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Benli, “Karşılaştığımız herkesi Covid taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız. Çay ikramlarını iptal edelim” ifadelerine yer verdi
MASKE VE SOSYAL MESAFE VURGUSU
Benli, maske kullanımının ve sosyal mesafe kuralının ihmal edilmemesinin de altını çizdi.
VATANDAŞLARDAN TOPLU ULAŞIM İSYANI
Ali Ramazan Benli'nin paylaşımına yorum yapan birçok vatandaş toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğa dikkat çekerek sitemde bulundu.