Kılıçdaroğlu: CHP iktidarında tamamını kamulaştıracağız!

Tele1 TV'de “18 Dakika Özel” canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın sorularını yanıtladı.

“Otoyollar, köprüler, havaalanları hatta hastanelerde kullanılma garantisi verilerek ve döviz üzerinden ve yetkili mahkemeler Londra, yani Türkiye dışındaki mahkemeler kabul edilerek verilen hazine güvencelerine ne diyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Öyle bir tablo var ki önümüzde, beşli çete diye tanımlanan, devletin büyük ihalelerini alan kişiler bunlar. Bunlar doğrudan doğruya ihaleleri Erdoğan'ı isteği üzerine, Erdoğan'ın talimatı üzerine alıyorlar.

* Dolayısıyla da siyaset kurumu, yani onlara ihaleyi veren siyaset kurumu o alandan büyük ölçüde besleniyor. Finans açısından besleniyor, başka açılardan besleniyor. Havuz medyası diyoruz.

* Ortaya çıkan tapelerden havuz medyası için nasıl paralar toplandığını, kimlerden paralar toplandığını, ihalelerin nasıl verildiğini, ihaleyi alan birisinin milletin anasına nasıl küfür ettiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz.

* Şimdi bunlar ihaleleri aldılar. Doğru. Garantileri aldılar. Doğru. Döviz bazında aldılar. Doğru. Garantiler de döviz bazında, doğru. Hazine garantisi, o da doğru. Bir ihtilaf çıkarsa? Bunlar gittiler. Erdoğan'a gittiler.

* “Yav yarın CHP iktidar olsa, ya gelip bunları kamulaştırsa, ya da elimizden alsa ne yapacağız? Ne yapalım? Bizi değil, Türk mahkemelerini değil, Londra mahkemelerini yetkili kılarsan, CHP'nin ilerde bizimle ilgili alacağı kararları biz Londra mahkemelerinde bozabiliriz.

* Güvencemiz orası olsun” dediler. Ve Erdoğan da bunu kabul etti. Hani diyor ya “biz yerli ve milliyiz” diye. Ne yerlisi, ne millisi ya? Ne yerlisi, ne millisi? Ne milliymiş ama.

* Londra mahkemelerine teslim ettiler. Ama sayın hocam şunu söyleyeyim. CHP iktidarında biz bunların tamamını kamulaştıracağız. Tamamını Türk lirasına dönüştüreceğiz. Ne dövizi?.

“VATANDAŞIN OTURDUĞU YERDE BORCU ARTIYOR, BEŞLİ ÇETENİN GELİRİ ARTIYOR”

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

* Kahveyi kapattın, pastaneyi kapattın, pek çok şeyi kapattın. Kapanan iş yerlerinde gelir, oturduğu yerde, bankadan para alıyor, aldığı paranın faizi de çalışıyor. Borçlarını ödemiyor. Oturduğu yerde borcu artıyor.

* Bu beylerin ise oturdukları yerde dolar arttıkça gelirleri artıyor. Paradoksa bakın. Vatandaşın, sade vatandaşın, bunların borçlarını ödeyecek olan vatandaşın oturduğu yerde borçları artıyor.

* Ama bu beşli çete, dolar bazında garanti alanlar, oturdukları yerde döviz arttıkça bunlarında gelirleri artıyor. Bunları çağıracağım. Diyeceğim ki, kardeşim Türk lirasına dönüştürüyorum bunu. Kabul et. “Etmiyorum” Kamulaştırıyorum o zaman. Tamamını kamulaştıracağım.

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