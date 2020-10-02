‘Kiralık’ dilenci çocuklara 100 lira işkencesi

İstanbul Çocuk Şube ekiplerince, sokaklarda Suriyeli çocukları dilendiren çeteye geçtiğimiz Pazartesi günü operasyon düzenledi. Sultangazi'de 9 adrese düzenlen baskınlarda 24 şüpheli yakalanırken, Suriye uyruklu 68 çocuk kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 300 bin lira para ele geçirildi.

Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne 68 çocuğun pedegog eşliğinde ifadesi alındı. Çocukların anlattıkları yaşadıkları dehşeti de ortaya koydu.

300 İLA 500 LİRA PARA ÖDÜYORLAR

İddiaya göre, dilendirilen çocuklar özellikle Halep'ten getirildi. Çocukların Türkiye'ye getirilmesi için ailelerine 300 ila 500 lira arasında para ödendi.

KALABALIK YERLERDE DİLENDİRİLİYORLARDI

Türkiye'ye getirilen çocuklar, çetelerin belirlediği adreslere götürülüyordu. Özellikle bodrum katlarda kötü şartlardaki adreslere yerleştirilen çocuklar daha sonra sokaklara dilendirilmeye götürülüyordu.

Şebeke üyelerinin toplu olarak meydan, metro, metrobüs duraklarına dilendirdikleri çocuklar akşam yeniden toplanıyordu.

100 LİRA GETİREMEYENE DAYAK

Dilendirilen çocukların pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerde kötü muamele ve işkenceye de maruz kaldıkları öğrenildi. İddiaya göre, şebeke üyeleri her çocuktan günlük en az 100 lira istiyordu.

İstenen rakama ulaşan çocuklara yemek veriliyor, ulaşamayanlar ise aç bırakılıyor ve darp edilerek işkence yapılıyordu.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK OYUN OYNADIĞI İÇİN DAYAK YEDİ

Şebekeden kurtarılan 68 çocuk arasında en büyüğünün 12 en küçüğünün ise 8 yaşında olduğu belirtildi. Pedagoglar eşliğinde ifadesi alınan 8 yaşındaki bir çocuğun da dayak yediğini anlattığı belirtildi. Az para kazandığı için azarlanan çocuğun oyun oynadığı için dayak yediğini söylediği ifade edildi.

POLİS OYUNCAK HEDİYE ETTİ

İfade işlemleri sonrasında İstanbul Emniyeti'nin 68 çocuğa da oyuncak hediye ettiği öğrenildi. Çocukların daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildiği belirtildi. Çete üyelerinin dilendirilen çocukların izine ulaşmamaları için çocukların bilgilerinin ve yerleştirilecekleri yurtların gizli tutulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i ise bu sabah adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. 6 şüphelinin ise emniyet sorguları sonrasında serbest bırakıldığı belirtildi.