Kızının nişanı polisin işine mal oldu

Karacasu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil polis memuru G.Y.'nin kızına yaptığı davullu zurnalı nişan pahalıya patladı. Edinilen bilgiye göre G.Y.'nin meslekten uzaklaştırılmasına neden olan nişan, sokağa çıkma yasaklarının 20.00'da başladığı 21 Kasım Cumartesi yapıldı. Yaylalı Mahallesi’ndeki kız evinde bahçeye kurulan masalarda yemekler yenildi, davul zurnalar çalındı.

HERKES EVİNDEYKEN ONLAR EĞLENCEDEYDİ

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle herkes evine kapanmışken, davul zurna eşliğinde eğlenilmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Defalarca haber verilmesine rağmen saat 22.00'a kadar süren eğlenceye kimse müdahale etmedi. Tepkilerin büyümesi üzerine meslektaşları, polis arkadaşları G.Y.'nin evine gelerek tutanak tuttu.

AÇIĞA ALINDI, CEZA KESİLDİ

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, polis memuru G.Y.'i açığa aldıktan sonra pandemi kurallarına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza kesti. Nişana katılan 17 kişiye de bin 500'er lira para cezası kesildi.