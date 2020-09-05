Klasik arabaları hem alıyor hem hediye ediyor

Siyaset arena­sındaki önemli isimlerden biri olan MHP Ge­nel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik araba tutkusuyla biliniyor. Bahçeli, bir yandan yeni arabalarını koleksiyonu­na katarken diğer yandan da bu arabaları dost­larına hedi­ye ediyor. Klasik ara­ba koleksi­yonunda 11 adet aracı olan Bahçeli, bugüne dek dört kişiye de bu arabalarından 4'ünü hediye etti.

Bahçeli'nin kla­sik araba koleksiyonunda 1982 model O6 DB 1923 pla­kalı Mercedes, 1987 model O6 TC 2023 plakalı Buick, 1987 model 06 TCD 05 pla­kalı Volvo, 1971 model 06 TCD 07 plakalı Ford Taunus, ile 1982 model Chrysler yer alıyor.

Araba­ların en yüksek modeli 1987 olduğu için yıllık taşıt ver­gileri de düşük. Bahçeli'nin koleksiyonundaki klasik otomobiller MHP genel merkezinin garajında du­ruyor. Her gün temizliği ve bakımı da yapılıyor.

AZ ÜRETİLİYOR

Araçların plakaları da özel ve tuttuğu takım olan Beşiktaş'ı yansıtan ‘BJK', Devlet Bahçeli isminin başharfleri olan ‘DB' ve Türkiye Cumhuri­yeti'nin simgesi T.C. olarak sıralanıyor. Bahçeli son olarak ko­leksiyonuna Merce­des marka klasik bir araç ekledi.

Bu arabayı he­nüz Ankara caddelerinde kullanmadı ve yeni gözdesini “Eski model, tek ka­pılı spor bir Mercedes. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba. Plakası ise 06 TC 999. Firma bir araba ürettiğinde en az 50 yıl yedek parçasını kullanacak stok bulunduru­yor'' diyerek anlattı.

AHESTE GİDİYORUM

Bahçeli koleksiyonundaki otomobilleriyle haftason­ları Ankara'da şehir turu atıyor. Otomobil gezilerini de “Fırsat buldukça dolaşıyo­ruz. Ferdi Tayfur'u çalıyoruz. Aheste gi­dince de toz atıl­mıyor'' derken bu araçları nasıl edindiğini de şöyle aktarıyor:

“Sonuncuyu İstanbul'dan aldım. Tek kapalı spor araba. O tür arabalar İstanbul'da oluyor. Adam usanmış satayım da nasıl satayım derdinde. Piyasayı yükselti­yoruz galiba. Satıcılara önce belli etmiyoruz parayı öderken söylüyoruz.”