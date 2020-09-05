Klasik arabaları hem alıyor hem hediye ediyor

Siyaset arenasındaki önemli isimlerden biri olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik araba tutkusuyla biliniyor. Bahçeli, bir yandan yeni arabalarını koleksiyonuna katarken diğer yandan da bu arabaları dostlarına hediye ediyor. Klasik araba koleksiyonunda 11 adet aracı olan Bahçeli, bugüne dek dört kişiye de bu arabalarından 4'ünü hediye etti.
Bahçeli'nin klasik araba koleksiyonunda 1982 model O6 DB 1923 plakalı Mercedes, 1987 model O6 TC 2023 plakalı Buick, 1987 model 06 TCD 05 plakalı Volvo, 1971 model 06 TCD 07 plakalı Ford Taunus, ile 1982 model Chrysler yer alıyor.
Arabaların en yüksek modeli 1987 olduğu için yıllık taşıt vergileri de düşük. Bahçeli'nin koleksiyonundaki klasik otomobiller MHP genel merkezinin garajında duruyor. Her gün temizliği ve bakımı da yapılıyor.
AZ ÜRETİLİYOR
Araçların plakaları da özel ve tuttuğu takım olan Beşiktaş'ı yansıtan ‘BJK', Devlet Bahçeli isminin başharfleri olan ‘DB' ve Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi T.C. olarak sıralanıyor. Bahçeli son olarak koleksiyonuna Mercedes marka klasik bir araç ekledi.
Bu arabayı henüz Ankara caddelerinde kullanmadı ve yeni gözdesini “Eski model, tek kapılı spor bir Mercedes. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba. Plakası ise 06 TC 999. Firma bir araba ürettiğinde en az 50 yıl yedek parçasını kullanacak stok bulunduruyor'' diyerek anlattı.
AHESTE GİDİYORUM
Bahçeli koleksiyonundaki otomobilleriyle haftasonları Ankara'da şehir turu atıyor. Otomobil gezilerini de “Fırsat buldukça dolaşıyoruz. Ferdi Tayfur'u çalıyoruz. Aheste gidince de toz atılmıyor'' derken bu araçları nasıl edindiğini de şöyle aktarıyor:
“Sonuncuyu İstanbul'dan aldım. Tek kapalı spor araba. O tür arabalar İstanbul'da oluyor. Adam usanmış satayım da nasıl satayım derdinde. Piyasayı yükseltiyoruz galiba. Satıcılara önce belli etmiyoruz parayı öderken söylüyoruz.”