Korkunç cinayetin ardından gözler çilingirlerde!

Çankırı'da Mesut Açıkgöz’ün boşandığı eski eşi Gülay Açıkgöz'ü çilingir yardımı ile açtırdığı kapının ardında pusu kurarak öldürmesinin şoku sürüyor. Çilingirler kapı açmadan önce neye dikkat etmeli, tutanak nasıl tutulmalı, her çilingir istediği kapıyı açabilir mi, komşular neler yapabilir? İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Bakkal anlattı.

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“İNTERNETTEN ÇİLİNGİR ÇAĞIRMAYIN”

Bakkal, vatandaşların çilingir çağırmadan önce internet üzerinden arama yaptıklarını ve en uygun fiyatlı olanını çağırdıklarını belirterek, “Bu yanlış bir yöntem çünkü İstanbul'da resmi olarak 2 bine yakın çilingir varken, sanal dükkan açarak vergisiz gayrı resmi çalışan 5 bini aşkın çilingir var. Vatandaşlar, bu noktada 0212 292 01 63 No'lu hattı arayarak bizden yaşadıkları noktaya en yakın ve güvenilir çilingiri çağırabilir” dedi.

“KİMLİK KARTI TALEP EDİN”

Çilingirin de yükümlülükleri olduğunu kaydeden Bakkal, “Kapıyı açmadan önce mutlaka tutanak tutmalı, üzerinde çilingir olduğunu belgeleyen bir kimlik olmalı. Çilingiri çağıran kişiler de sahte olup olmadığını anlamak için kimlik ile belgesini talep etmeli” diye konuştu.

“MALZEMELERİ SATILIYOR, BELGESİZ DÜKKAN AÇILIYOR”

Çilingir malzemelerinin satışının da yasal bir düzenlemeye bağlı olmadığını ve isteyen herkesin ustalık belgesine gerek kalmadan dükkan açtığını belirten Bakkal, “Bu kişilerin belgesiz dükkan açmalarına izin verilmemeli, yaptırım uygulanmalı. Tespit edildiklerinde ise kendilerine yasal süre veriliyor onlar da bu sürede hızlıca belge ediniyorlar. 1 günde belge veren yerler bile var” ifadelerini kullandı.

“ÇİLİNGİR DE KİŞİNİN HAREKETLERİNİ İZLEMELİ”

Çilingircinin de kişinin hareketlerini izlemesi ve gerçekten orada yaşadığını tespit etmesinin güçlüklerine de değinen Bakkal, şöyle devam etti:

“Çilingir, kişiyi izlemeli, komşulara merhaba diyor mu, nasıl bakıyorlar ona. Ya da bu kişiyi tanıyor musunuz diye sormalı. Eğer içine sinmeyen bir durum varsa kapıyı açsa dahi mutlaka 155'i arayıp durumu bildirmeli. Komşular da dikkatli olmalı ve çilingirin yanındaki kişi orada yaşamıyorsa hemen haber vermeli.”

“ÇİLİNGİRLER SANIK SIFATI İLE YARGILANABİLİR”

Çilingirin açtığı kapıların ardında işlenmesi muhtemel suçlarla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Avukat Kevser Yıldırım, şöyle konuştu:

“Konut tipi dokunulmazlığını ihlal olarak işlenen bu suç, Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Bu suç, ‘Bir kimsenin konutuna, iş yerine veya bunların eklentilerine rızaya aykırı olarak girme veya rıza ile girilen yerden çıkmama fiilleriyle' işlenmektedir. O halde ister çilingir ister başka biri olsun hiç kimsenin konutuna ve veya iş yerine rızası dışında girilmesi kabul edilemez ve şikayete bağlı olarak cezalandırılır. Çilingirlerin bu durumda, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmaları ve sanık sıfatıyla yargılanmaları söz konusu olabilecektir.”

YASAL BELGELER KONTROL EDİLMELİ

“Yasal bir düzenleme olmamasına rağmen çilingirler gerekli belgeleri kontrol etmeli (tapu, kira sözleşmesi kimlik vb.) ve açacakları kapının ev sahibinin izni dahilinde olduğundan emin olmalı” diyen Yıldırım, çilingirlerin yargılandıkları dosyalar olduğunu da kaydetti.

“ÇİLİNGİR SUÇA İŞTİRAK ETMEKTEN CEZALANDIRILABİLİR”

“Daha kötüsü ise kendi iyi niyetini kanıtlayamayacak durumda olan çilingirler kapıyı açtıran failin suçuna iştirak etmekten de ayrıca cezalandırılabilir” diyerek sözlerine devam eden Yıldırım, “Kapı açıldıktan sonra hırsızlık, adam öldürme, gasp, cinsel saldırı gibi suçlar söz konusu olabilir. Böyle bir durumda suç fiilinin gerçekleşmesinde ortak hakimiyet yani fiilin gerçekleşmesine kendi fiilleriyle yardım etme veya direk katkı sağlama olarak da değerlendirilebilir. Direk suç fiilini çilingir gerçekleştirmemiş olsa dahi onun fiili yani kapıyı açması fiilin gerçekleşmesi için şart olduğundan duruma göre iştirak hükümlerinin uygulanma alanı söz konusu olabilecektir” ifadelerini kaydetti.