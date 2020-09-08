Kuşadası’nda bin 500 yıllık ağacın yanına yapılan villa yıkıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan ve zamanla genişleyen şehrin içinde kalan bin 500 yaşındaki zeytin ağacının yanına villa yapılması engellendi.

Zeytin ağacının Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda, anıt ağaç statüsünde tescili için girişimlerde bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) çabaları sonuçlanmadan yapılan villa, tepkilere neden oldu.

EKODOSD'un başvurusu üzerine harekete geçen Kuşadası Belediye Yapı Kontrol ekipleri, villanın ruhsatsız olduğunu belirleyerek yıkım kararı verdi.

ANIT AĞAÇ TESCİLİ İÇİN UĞRAŞILDI

Bin 500 yıllık zeytin ağacının anıt ağaç statüsüne kavuşturulması için girişimde bulunduklarını söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü şunları söyledi:

*EKODOSD Bilim Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat tarafından yaşı tespit edilen ağacın, anıt ağaç statüsüne alınması için Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne başvurmuştuk.

*Asırlardır ayakta kalan zeytin ağacının hemen 40 santim yanı başına yapılan villayla ilgili de, Kuşadası Belediyesi’ni bilgilendirdik. Kuşadası Belediyesi Yapı ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, zeytin ağacının yanındaki villanın kontrolleri yapılarak, binanın ruhsatı olmadığı tespit edildi. Yıkım kararı verildi.

“YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİNDEN MUTLU OLDUK”

Zeytin ağacının yanındaki villanın yıkımı mal sahibi tarafından yapıldığını söyleyen Sürücü, “ Yapılan yanlışlığın düzeltilmesinden mutlu olduk. Geçmiş uygarlıklardan bize kalan anıtsal nitelikteki zeytin ağacı, topluma mal olmuş doğal bir mirasımızdır. Böylesine önemli zenginliklerimizi korumak başta yerel yönetim olmak üzere bu kentte yaşayan herkesin görevi olmalıdır” dedi.