Manisa’da meteor düştü iddiası

Ege Bölgesi'nde bazı illerde gökyüzünde görülen ışık huzmesi sonrası Manisa'nın Salihli ilçesinde Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasındaki sazlık alanda yangın çıktı.

ŞİMŞEK ÇAKAR GİBİ BİR IŞIK

Şimşek çakar gibi ışık gördüklerini bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığını söylen Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şahit oldukları olayı şöyle aktardı:

* Bu ışık olayının ardından bir çok yerden arandım ve Marmara Gölü yakınlarında bulunan Kocaboyun Mevkii'nde yangın ihbarı aldım.

* Olay yerine geldiğimde çok geniş bir alanda yangın gördüm. Benim ardımdan gelen mahallelimizle birlikte itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik.

FARKLI NOKTALARDA YANGIN

* Yaklaşık 50 dönümlük bir alan farklı farklı noktalardan cayır cayır yanıyordu. Ama buraya bir cisim düştü. Ne düştüğünü bilmiyoruz. Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil.

* Bu ışığı çevre mahallelerimiz olan Kemer, Poyrazdamları, Karasavcı, Yeniköy gibi mahallelerden de görenler oldu.

Öte yandan sazlık alanda çıkan yangın, Pazarköy Mahallesi'nden Ali İnanç adlı bir vatandaş tarafından kaydedildi. (İHA)