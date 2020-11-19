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Mansur Yavaş: 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan uzaktan eğitim kararı sonrası, 45 günde 928 köye ücretsiz interneti ulaştırmış olacaklarını duyurdu. Şu ana kadar 51 köye internet hizmeti sağlandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:09, 19/11/2020
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Mansur Yavaş: 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız

Son aylarda artan corona vakaları eğitimi de etkiledi. Kabine toplantısı sonrası yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek” dedi.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir duyuru geldi. Bakanlık, resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini belirtti.

“ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRIYORUZ”

Sosyal medya hesabından uzaktan eğitim konusuna ilişkin açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Evlatlarımızın yüzlerinde gülümse olmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Uzaktan eğitime devam kararı sonrası 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız” dedi.

İNTERNET HİZMETİ SAĞLANAN MAHALLE SAYISI 51

Yavaş'ın paylaştığı internet adresinden internet ulaştırılan mahalle sayısı canlı olarak takip edilebilecek. Güncel verilere göre şu anda internet hizmeti sağlanan mahalle sayısı 51. Listede ayrıca, internet hizmeti götürülen mahallelerin isimleri de tek tek yer alıyor.

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Yayınlanma Tarihi:20:07,
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