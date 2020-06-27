Mansur Yavaş Ekşi Sözlük yazarı oldu

Sosyal medyanın önemli alanlarından biri olan ve her gün milyonlarca kişinin takip ettiği Ekşi Sözlük’te Mansur Yavaş sürprizi yaşandı.

Yerel seçimlerden önce Ekşi Sözlük’e konuk olarak sözlük yazarlarının sorularını yanıtlayan Yavaş, bu kez Ekşi Sözlük’e yazar olarak katıldı. Yavaş ilk paylaşımını YKS’ye giren öğrenciler için yaptı ve başarı diledi.

İLK PAYLAŞIM YKS İÇİN

“Mansur Yavaş” adı ile sözlüğe katılan Başkan Yavaş ilk paylaşımında YKS’ye giren öğrenciler için, “Geleceğinizi belirleyeceğiniz bu başlangıçta, sınavlardan daha fazlası olduğunuzu unutmamanızı hatırlatıyorum. Hepinize kolaylıklar dilerim. Her zaman aktif olamasam da zaman buldukça Ekşi Sözlük’te sizinle beraber olmaya çalışacağım” dedi.

İLK GÜN TAKİPÇİ SAYISI 3 BİNİ AŞTI

Yavaş, yerel seçimler öncesinde 27 Mart 2019'da Ekşi Sözlük'e konuk olarak katılmış ve sözlük kullanıcılarının sorularını yanıtlamıştı.

Yavaş, etkinliğin ardından “Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başkanlık makamına oturduktan sonra da birtakım mobil uygulamalarla birebir benimle yazışıp iletişim kurabileceksiniz” demişti.

Yavaş'ın Ekşi Sözlük'e yazar olarak olarak katılımı ile ilk gün takipçi sayısı 3 bini aştı, yayınladığı tek mesaj da binlerce beğeni aldı.