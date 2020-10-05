Son dakika… Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı’ya 9 yıl 4 ay ceza istendi

İstanbul Kadıköy'de 19 Ağustos günü maske takmadığı iddia edilen Rana Batı'nın (20) maske denetimi yapan polislerle tartışmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

RANA BATI İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, polis memurları O.N.M. ile B.S.'nin olay yerinde maske denetimi için görevli oldukları anlatıldı.

Rana Batı’nın maskesini kurallara uygun olarak takmaması nedeniyle polis memuru B.S.'nin Batı’yı uyardığı ve maskesini takmasını istediği belirtildi. Rana Batı’nın maskesini takmasına rağmen polislere küfür ettiğinin anlatıldığı iddianamede, polis memuru B.S.'nin “neden küfrediyorsun” diye seslendiği aktarıldı.

“ORTA PARMAK GÖSTERDİ”

İddianamede, Rana Batı’nın toplumsal yaşamda hakaret anlamına gelen orta parmak işareti yaptığı anlatıldı.

Polis memurlarının Batı’dan şikayetçi olacaklarını belirterek karakola davet ettikleri, Batı’nın ise polis memurlarının görevlerini yapmalarını engelleyecek şekilde tekme atarak ve elini kullanarak cebir sayılan davranışlarda bulunduğu ifade edildi.

Polis memuru B.S.'nin Batı’yı etkisiz hale getirebilmek ve devam etmekte olan saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içerisinde müdahalede bulunduğu anlatıldı.

9 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Genç kız hakkında “görevi yaptırmamak için direnme”, “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlarından 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Batı’nın arkadaşı Zeynep K. hakkında ise polis memurlarına hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle “kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıl 5 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

POLİS MEMURLARI HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Öte yandan polis memurları B.S. ile O.N.M. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ek takipsizlik kararında, polis memurlarının yasal sınırlar içerisinde müştekiye zor kullanarak müdahale ettikleri belirtildi.

Kararda, polis memurlarının görevi başındayken kendilerine yönelik bu tarz saldırılarda devlet otoritesini ve maruz kaldıkları şiddet eylemini de düşünerek somut olaydaki gibi müdahalelerde bulunmalarının zor kullanma yetkisi kapsamında kalacağı kaydedildi.

Polis memurlarının üzerine atılı görevi kötüye kullanma ve zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşılması suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığı, Rana Batı ve Zeynep K.'ye yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarının işlendiğine dair somut delil elde edilemediği belirtildi.

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