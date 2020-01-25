MEB kitapçığında ‘bıyıklılar iyi bıyıksızlar sapık’ algısı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başörtülü kadınları iyi ve başı açık kadınları kötü gösteren çizimleri nedeniyle tepki çeken ‘Psikososyal Önleyici Destek Programı’ kitabında, bıyıklı erkeklerin de şevkatli iyi insan, bıyıksız erkeklerin ise cinsel istismar yapan görsellerine yer verildiği ortaya çıktı.

KİTAP HANİ ÖĞRENCİLERE ULAŞMIYORDU?

Başörtülü kadınları iyi başı açık kadınları kötü gösteren tartışma yaratan kitapla ilgili Bakanlık, “algı operasyonu” yapıldığını savunsa da, soruşturma başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM’ne kitapla ilgili Bakan Ziya Selçuk’un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Öğrencilere bıyıksız yetişkin görselleri kullanılarak iyi ve kötü dokunuşu görsellerin altına gülen ve kızgın emojiler yapıştırarak işaretlemeleri isteniyor. Bu da aslında MEB’in bu kitaplar okullara zaten gitmiyor sadece rehber öğretmenlere verilen bir eğitim savunmasını çürütüyor.

‘BIYIKLILAR İYİ BIYIKSIZLAR SAPIK DİYE AYRIŞTIRILIYOR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Çocuklarımızın üzerinde herkesin elini çekmesi gerekiyor. Vakıf ve cemaat yurtlarında çocuklarımızın cinsel istismara uğradıkları ne yazık ki; mahkemelerin aldığı ağır mahkumiyet cezalarıyla da tescillenmiştir.

Bunlarla mücadale etmek gerekirken, MEB’in rehber öğretmenler aracılığıyla tüm okullara bu çirkin tabloyu yansıtıyor. Bunu yaparken de bir algı daha yaratarak; toplumdaki insanları, kıyafetleri, giyim tarzları, kişisel tercihi olan başörtülü/başı açık ya da bıyıklı/bıyıksız olup olmama seçimi üzerinden iyi insan veya sapık diye ayrıştırıp, toplumda bölünmeye yol açıyorlar. Çok tehlikeli bir durum var”

‘SARAY EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA MI KARAR ALINIYOR?’

“Meclise soru önergesi verdik. Bu kararın Saray Eğitim Bakanlığı mı? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nca mı yapıldığını sormaya devam edeceğim? Eğitimdeki şu anda toplumda kabul görmeyen bu tarz uygulamaların kararının sarayda kurulan ama sorumluluğu üstlenmeyen, “Gizli Saray Eğitim Bakanlığı’nca alındığını düşünüyoruz. Böyle değil de eğer Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bilgisi dahilinde yapılıyorsa, bunun vehameti topluma açıklanmak zorundadır”

İşte kitapta cinsel istismarla ilgili o anlatımlar şöyle;

ÇOCUK MUTLU YÜZ VE ÜZGÜN YÜZ YAPIŞTIRSIN

“Sevgili çocuklar, bugün, karşılaşabileceğimiz iyi ve kötü dokunuşlardan bazıla rının neler olduğunu ve kötü dokunuşlar karşısında neler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Şimdi size bazı resimler göstereceğim. Göstereceğim resimdeki davranış/dokunuş iyi ise, o resmi tahtadaki/panodaki mutlu yüz resminin altına yapıştıracağız; kötü ise, tahtadaki/panodaki üzgün yüz resminin altına yapıştıracağız” der.

ÇOCUKLAR BU RESİMDE NE GÖRÜYORSUNUZ?

“Öğretmen; Elindeki, iyi ve kötü dokunuşları içeren resimli olay kartlarından birini rastgele çekerek öğrencilere gösterir ve “Çocuklar, bu resimde ne görüyorsunuz?” diye sorar. Öğrencilerden cevapları aldıktan sonra, görselin doğru anlaşıldığından emin olmak için, kendisi de resimde ne olduğunu açıklar. Daha sonra “Peki, bu resimdeki dokunuş sizce iyi dokunma mı, kötü dokunma mı?” diye sorar”

“İYİ DOKUNUŞLAR MUTLU EDER”

“Doğru resimleri mutlu yüz görselinin altına, yanlış resimleri de üzgün yüz görselinin altına yapıştırır. Daha sonra, “Sevgili çocuklar, (gülen yüzün altına yapıştırılan resimleri göstererek) burada gördüğünüz davranışlar/dokunuşlar gibi iyi dokunuşlarla karşılaşmak bizi mutlu eder, güvende ve iyi hissetmemizi sağlar. Hem kendimizin hem de başkalarının mutlu ve güvende hissetmesi için doğru davranışlar (iyi dokunuşlar gibi) göstermeliyiz. Yanlış davranışlarla (kötü dokunuşlar gibi) karşılaştığımızda ise, kendimizi mutsuz, kötü hissederiz ve güvende hissetmeyiz”

“KÖTÜ DOKUNUŞTA ORADAN KAÇIN”

“Kötü dokunuşlarla karşılaşırsak, kendimizi nasıl koruyacağımızı bilmeliyiz.” der ve devam eder: Bunlar gibi (üzgün yüz altındaki resimleri göstererek) kötü dokunuşlarla karşılaştığımızda öncelikle ‘Hayır, dur!' demeliyiz ve hemen oradan uzaklaşıp kaçmalıyız. Haydi bakalım, hep birlikte yüksek sesle ‘Hayır, dur!' diyelim.” der ve birkaç kez ‘Hayır.' deme çalışmasını yaptırır. Kötü dokunuşların başka neler olabileceğine dair örnekler verir (Hiç kimse sizin özel bölgelerinize dokunamaz ve bakamaz; sizin, onun özel bölgelerine bakmanızı ya da dokunmanızı isteyemez”

“KÖTÜ DOKUNUŞU ANLATIRKEN ÖZEL BÖLGELER GÖSTERİLEBİLİR”

“Çocuklar, tanımadığımız kişilerin bize dokunması kendimizi kötü hissettirebilir. Bize dokunanlar tanıdığımız kişiler bile olsa, bizi rahatsız eden, canımızı yakan, mutsuz hissettiren tüm dokunuşlar kötü dokunuşlardır. İyi dokunuş ise, sizi rahat, güvende ve mutlu hissettiren dokunuşlardır. Özel eğitime ihtiyacı olan, zihinsel yetersizlikteki bazı çocuklar, cinsel dürtüleri ve ilgiye olan meraklarından dolayı kötü dokunuşlardan bile mutluluk duyabilir. Bu öğrenciler için kötü dokunuşlar anlatılırken özel bölgeleri göstererek vücut şemalarından faydalanılabilir. Gerekirse öğrenciyle bireysel olarak bu bölgelerin neler olduğu çalışılabilir”

Cinsel istismarla ilgili bölümde kitapta öğretmenin yapması gerekenler şöyle anlatıyor;

*Çocukların ifadelerine ve verdikleri bilgilere dikkat edilir.

*Şüphe duyulduğunda, hiç zaman kaybetmeden rehberlik servisine iletilir.

*Rehber öğretmen yoksa, RAM (Rehberlik ve Araştırma Merkezi)'a bilgi verilir.