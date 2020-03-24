Mehmet Akarca kimdir? Mehmet Akarca kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Akarca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. 2015 yılından bu yana

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Mehmet Akarca yeni Yargıtay Başkanı oldu. İşte Mehmet Akarca hakkında merak edilenler….

MEHMET AKARCA KİMDİR?

Mehmet Akarca, 21 Ocak 1963 tarihinde Şirvan’da dünyaya geldi. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yapmıştır.

İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 21.10.2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı'nca 18.05.2015 tarihinde 1. kez, 21.05.2019 tarihinde 2. kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.