Mersin’de öğretmenlere mini etek incelemesi

Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan Hüseyin Güvercin Ortaokulu'nda çocuğu okuyan bir veli Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden kadın öğretmenlerin giyimleri ile ilgili bir şikayette bulundu.

CİMER’ gelen şikayetin ardından konunun araştırılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aktarıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de söz konusu okula resmi yazı göndererek bilgi talep etti.

Müdürlükten okula gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden müdürlüğümüze yönlendirilen başvuruda okulunuz velisi, bazı öğretmenlerin “dekoltenin de dekoltesi giyim tarzları olduğu mini etekli öğretmelerin ergenlik çağındaki öğrencilerin karşısında nasıl bir eğitim verebildiği” iddialarının gizlilik esasına riayet edilerek incelenmesi ve en geç 16/10/2020 Cuma günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda bilgileriniz ve gereğini arz ederim.

“SİZİN KAFANIZ BAŞKA TÜRLÜ ÇALIŞMIYOR MU?”

İncelemeye konu belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

* Eğitimi beceremediniz şimdi bir de öğretmenlerle mi uğraşıyorsunuz? Hakimin biri çıkar kadın avukatın etek boyu ile uğraşır, İlçe Milli Eğitim Müdürü çıkar kadın öğretmenin dekoltenin dekoltesi ile uğraşır.

* Sizin kafanız başka türlü çalışmıyor mu? Önce eğitimi becerin. Öğretmenlerin ekonomik ve materyal sorunlarını çözdünüz de artık bunlarla uğraşıyorsunuz sanki.

* Evlerinde internet bulunmayan yüzbinlerce öğrenci eğitim alamıyor, elektronik iletişim aracı bulamadığı için eğitim alamıyor bunları hallettiniz de dekolteye mi geldiniz?

* Bu ülke karanlık zihniyetlere mahkum edilemeyecek. Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü derhal gereğini yapmalıdır.

“BU SEVİYESİZLİĞİN HESABI SORULSUN”

Söz konusu inceleme yazısının sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler de yükseldi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan sosyal medya hesabından tepkisini şöyle dile getirdi:

* Bu seviyesizliğin hesabı sorulsun. Öğretmenlerimize hakaret eden bu başvuruyu yapan kadar, bu seviyesizliği inceleme konusu yapanları da kınıyorum.

* Sayın Ziya Selçuk'u mesullerden hesap sormaya davet ediyorum. Terbiyesizliğin lüzumu yoktur!

“MOBBBİNG OLUŞTURULMA ÇABASI VAR”

CİMER başvurusunun bir utanç yazısı olduğunu söyleyen Eğitim İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar ise, yazıda kullanılan “Dekoltenin dekoltesi giyim tarzları ve mini etekli öğretmenler” ifadeleriyle kadın öğretmenlere yaşam tarzları ve giyim tarzları üzerinden açıkça bir mobbing oluşturma çabası olduğunu belirtti.

RÖNTGENCİ ŞAHSİTYET BU CESARETİ NEREDEN ALMAKTADIR?

Boyar tepkisini şu ifadelerle aktardı:

* Mahremiyet alanları olan evlerini sınıfa çeviren öğretmenlerimizin ne anlattığı ile değil de, ne giyindiği ile ilgilenen bu dilekçeyi yazan röntgenci şahsiyet bu cesareti nereden almaktadır?

* Bu dilekçeyle özellikle kadın öğretmenlerimize hakaret ve onur kırıcı ithamlarda bulunan bu karanlık zihniyetin yaptığı ‘dilekçe hakkı’ denilerek kapatılamaz.

* Ülkenin geçtiği zor süreçte eğitimin aksamaması için kendi imkanlarını kullanan öğretmenler hakkında onur kırıcı şikayeti yapan röntgenci şahsiyet ve bu yazıyı gönderen yetkililer hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Valiliği’nin soruşturma açıp suç duyurusunda bulunması bir samimiyet testidir.

* Atatürk’ün ve Cumhuriyetin öğretmenlerini hiç kimse sindiremez bu çirkin ve asılsız dilekçelerle yolundan döndüremez. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.

İlginizi Çekebilir Duruşmada mini etek kavgası: Hakim açığa alındı...

İlginizi Çekebilir Dünya Mini etek giydiği için kırbaç cezası alan İranlı Tala Raassi'yi konuşuyor