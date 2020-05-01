Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin geleceğinin beklendiğini duyurdu.

Yağışların önümüzdeki hafta ortasına kadar etkili olması beklenirken, 6 Mayıs Çarşamba günüden itibaren ise yurt genelinde yeni bir yağış sisteminin etkisine girileceği belirtildi. Hafta sonuna kadar yağışların yurt genelinde etkili olacağının tahmin edildiği açıklandı.

“HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ BİR DÜŞÜŞ OLMAYACAK”

Değerlendirmeye göre meydana gelmesi beklenen etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜK İLDE HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ankara, İstanbul ve İzmirde bir haftalık süreçte beklenilen hava durumları ise şu şekilde;

Ankara'da bugünden itibaren önümüzdeki bir hafta boyunca her gün ilkbahar mevsiminin karakteristik yağışları olan özellikle öğleden sonralarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağışlara rağmen önümüzdeki hafta ortasına kadar önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ AKŞAM BAŞLAYACAK

İstanbul'da havanın bugün ve yarın genellikle parçalı ve çok bulutlu olması, Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışların başlaması Pazar ve Pazartesi günleri de etkili olması tahmin ediliyor.

Salı günü ara verecek yağışların Çarşamba gününden itibaren tekrar başlaması ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden esmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

İzmir'de Bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, Cuma ve Cumartesi günü yağış beklenmiyor, genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı, Pazar ve Pazartesi günlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Salı günü ara verecek yağışın Çarşamba günü tekrar başlayacağı tahmin ediliyor.