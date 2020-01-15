MHP’den kadın voleybolcular hakkında skandal paylaşımı yapan belediye başkanı hakkında flaş karar

Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi Belediye Başkanı MHP’li Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

*Allahu Teala’nın ‘örtünün vücut hatlarınız belli olmasın’ emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da ‘Tokyo’ya gidiyoruz’ diye sevineceksin.

*Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir.

*Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler, erkekler huzurunda açık saçık olarak değil

Şahin, tepkiler üzerine de mesajını kaldırdı.

BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTESİNDEN DÜŞÜRÜLDÜ

MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında, Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları hakkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in talimatlarıyla, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ TEBRİK ETMİŞTİ

Dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanmasını tebrik ederek, şunları söyledi:

*Son olarak, hafta sonunda yapılan Avrupa Kıta Elemeleri Voleybol Final Maçında Almanya’yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanan filenin sultanlarını, teknik kadroyu ve federasyon yönetimini gönülden tebrik ediyorum.(DHA)