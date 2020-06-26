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Millet Bahçesi’nin adını Atatürk Parkı olarak değiştiren CHP’li başkana soruşturma

31 Mart seçimlerinden sonra Rize’nin Fındıklı ilçe belediye başkanı olan Ercüment Şahin Çervatoğlu, AKP'li belediye döneminde yapılan Millet Bahçesi'nin adını değiştirerek 100. Yıl Atatürk Atatürk Parkı yapmıştı. Encümen kararı ile yapılan değişiklik sonucunda mahkemelik olan Çervatoğlu için şimdi de İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı.

İsmail AKDUMAN
12:57 -
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Millet Bahçesi’nin adını Atatürk Parkı olarak değiştiren CHP’li başkana soruşturma

CHP’den Fındıklı Belediye Başkanı seçilen Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediye meclisinde alınan kararla AKP döneminde açılan Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi’nin adını değiştirerek, 100. Yıl Atatürk Parkı yaptı. Ardından da tabelayı değiştirdi.

Belediyenin astığı tabelanın kaldırılması için kaymakamlık talimatıyla konu yargıya taşındı. Bu yargılama devam ederken Çervatoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma açması şaşkınlık yarattı.

”DEMOKRASİ AYIBI”

İçişleri Bakanlığı’nın hakkında soruşturma başlatmasına tepki gösteren Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, soruşturmayı demokrasi ayıbı olarak nitelendirdi.

Fındıklı ilçe belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu (FOTO: SÖZCÜ)

Seçimden sonra halkın talebi doğrultusunda ve meclis kararıyla parkın adının değiştirildiğini ifade eden Çervatoğlu, şöyle konuştu:

* Meclis toplantısında parkın adının 100’üncü Yıl Atatürk Parkı olmasını 8’e 3 çoğunlukla kabul ettik. Yine Millet Kıraathanesi olan yeri biz kültür evine dönüştürdük ve adını da Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi yaptık.

* Kaymakamlık konuyu yargıya taşıdı. Şimdi de İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı. Ama bu kararımızdan geri dönmeyeceğiz.

* Bizim yönetim anlayışımızla ilgili bir durum. İki tür belediyecilik anlayışı var. Birincisi rantçı belediyecilik, ikincisi bizim yaptığımız halkçı ve toplumcu belediyecilik.

* Bu ilçeyi halkla yönetmek için mücadele ediyoruz. Halkın iradesi üstünde hiçbir irade yoktur.

AKP Atatürk CHP demokrasi İçişleri Bakanlığı Meclis Rize Sanat Sözcü
Son güncelleme: 13:07 26.06.2020
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