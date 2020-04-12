‘Mimar makam şoförü’ ilanı büyük tepki gördü

Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Mimar ve mühendislerin iş ilanlarında; meslek itibarımızı zedeleyen ve cinsiyetçi yaklaşımların olduğu görülmektedir. TMMOB tarafından gerekli girişimlerde bulunulmuş olmasına rağmen ilanlar devam etmektedir. Mesleğin itibarını zedelemeye çalışanlar, karşısında Mimarlar Odası’nın örgütlülüğünü bulacaktır.

* 11 Nisan 2020'de yine benzer bir iş ilanında Keleşoğlu Holding tarafından makam şoförü arandığı ve başvuru koşulları arasında mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümü mezunu olmasının istendiği tespit edilmiştir.

* Tepkimiz üzerine ilanı yayınlayan kariyer.net hesabı özür dileyerek bu ilanı sayfasından kaldırmıştır. Hiçbir kurum ve kuruluşun haddini aşarak meslek alanımıza yönelik bilgisizliğiyle, meslek itibarını zedelemesine, meslektaşlarımızın emek sömürüsü ile karşı karşıya getirmesine izin vermeyiz.