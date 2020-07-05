Müdür, memurenin kalçasına dokundu, Yargıtay ‘babacan tavır’ dedi

Bursa’da bir kamu kurumunun müdürü iddiaya göre odasına çağırdığı kadın memura, “Maşallah, çok güzelsin, fıstık gibisin” dedi ve kalçasını elledi. Gözyaşlarına boğulan genç memur, olayı önce arkadaşlarına anlattı sonra yargıya taşıdı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘basit cinsel saldırı’ davasında kurum müdürü suçlu bulunurken karar temyize gitti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi, kalçaya elleme yoluyla gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel saldırı olayında müdürün babacan tavırla hareket edip etmediğinin yeterince araştırılmadığını öne sürdü.

“BAŞKACA DELİL YOK”

Kararda şöyle denildi:

* Olayın intikal şekli ve zamanı, tarafsız tanık K3'nin iş yerinde gördüğü sanığın babacan bir tavırla hareket ettiğine dair ifadesi ortadadır.

* Diğer tanık beyanları, CD içeriği ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında sanığın aynı yerde birlikte çalıştığı mağdurenin vücuduna dokunması şeklindeki eyleminin cinsel amaçla gerçekleştirildiği hususunun şüphede kaldığı ve mevcut haliyle cezalandırılmasına yeter başkaca delil bulunmadığı anlaşıldığından, müsnet suçtan beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır.

* Sanık avukatının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bozulmasına oy çokluğu ile karar verildi.

“SEN BENİM KIZIM GİBİSİN”

Karara şerh koyarak karşı oy kullanan Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi ise müdürün taciz sonrası ‘Sen benim kızım gibisin’ diyerek olayı geçiştirmeye çalıştığını ve olayın tanıklar tarafından da doğrulandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Son olayın oluş şeklinin dinlenen tanıklara mağdur tarafından hemen aktarıldığı, tanıklar K6, K5 ve K4 tarafından benzer şekilde doğrulandığı gibi o sırada şifre almak için şubede bulunduğu anlaşılan tanık K3’ın da olayı doğruladığı anlaşılmaktadır.

* Katılanın sanığı suçlaması için aralarında başkaca geçmişe dayalı bir husumetin bulunmaması da dikkate alındığında, sanığın olay günü katılana yönelik sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediği sabittir.

* Mahkeme kararının onanması gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğun görüşüne iştirak edilmemiştir. (İHA)