Muharrem İnce: CHP’yi düzeltemiyorsak partiyi kuracağız

CHP eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, “Parti kurallarına uyan birisiyim, ömrünü bu uğurda harcamış birisiyim ama keyfi kararlara uymam. Keyfi kararlardan bıktık biz 18 yıldır. AKP adamına göre muamele yapıyorsa CHP aynı yoldan gitmemeli” dedi.

“KAST EDİLEN BEN DEĞİLİM HEDEF ALINAN BENİM”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var” iddiasıyla ilgili konuşan İnce, “Kastedilen ben değilim ama hedef alınmak istenen benim” dedi. İnce şu ifadeleri kullandı:

* Ben partimi seviyorum ama bunlarla birlikte siyaset yapma şansım kalmıyor. 3 ayda bir iftira atıyorlar ortaya. Bana dedi ki bu parti, ‘Sen bizim Messi’mizsin, bizim adımıza yarış’. Yarıştım, penaltı kaçırdım, seçimi alamadım. Ama belediye seçimlerine katkım oldu.

* Yenilebilme ihtimallerini gösterdik. Şimdi bana diyorlar ki ‘Penaltı kaçırdın futbolu bırak.’ Ben futbolu bırakmak istemiyorum. İçinizde başka Messi varsa buyrun çıkın oynayın. ‘Ben başka bir takım kurayım madem siz beni oynatmayacaksınız’ diyorum. ‘Hayır kuramazsın’ diyorlar. Beni ne takımda oynatıyorlar ne takım kurmama izin veriyorlar.

“ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU BİRBİRİNE BENZİYOR”

Kılıçdaroğlu’nun iddiası hakkında konuşmayı sürdüren İnce açıklamalarına şöyle devam etti:

* Atatürk’ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez. Çıkıp açıklayacaksın. Ben bir Müslüman olarak kimseye iftira atamam. Muharrem İnce’yi kast etmeyip, Muharrem İnce’yi hedef alıyorsun. Kimin kast edilip edilmediğini CHP Genel Başkanı açıklamalı.

* Erdoğan ile Kılıçdaroğlu birbirine benziyor. Erdoğan sıkışınca dış güçler diye başlıyor. Kılıçdaroğlu sıkıştı mı ‘Saray içinizi karıştırıyor’ diyor. Ben bu iki düzene de karşıyım. Biz Memleket Hareketi olarak bu ülkenin akıllı evlatlarını bir araya getirmeye çalıştım.

“SARAYLA TEMASIM YOKTUR”

“Sarayla bir temasınız var mı?” sorusuna İnce, “Ben sarayla en son telefonda konuştum Sayın Cumhurbaşkanıyla, yeğenim vefat ettiğinde. Genç yaşta vefat eden yeğenimi duyup bana telefon açmış, başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu da başsağlığı diledi. Onun haricinde herhangi bir temasım yoktur” yanıtını verdi.

“CHP’Yİ DÜZELTEMİYORSAK PARTİ KURARIZ”

CHP’de kalmayı sonuna kadar deneyeceğini ifade eden İnce şöyle konuştu:

* Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzelmesini istiyorum. Israrla iftira atmayın diyorum. Memleket Hareketi’nde biz şu anda 50 kişiyiz. Henüz kadroyu tamamlamadık. Tamamlayacağız. 4-5-6-7 Aralık’ta kapsamlı program yazacağız. Aynı zamanda Türkiye’yi geziyoruz.

* İzmir depremi nedeniyle bir süre ara verdik. 81 vilayeti dolaştıktan sonra karar vereceğiz ayrı parti kurup kurmayacağımıza karar vereceğiz. Amacımız CHP’yi düzeltebiliyorsak düzeltmek. Düzeltemiyorsak parti kurarız. Millet ne derse ona yapacağız. 46 ili gezdik, halk bana ‘parti kur’ diyor.

“MEMLEKET HAREKETİ 50+1 ALIR”

Muharrem İnce sözlerine şöyle devam etti:

* Ben CHP’nin genel başkanı olsaydım 50+1’i biz alacağız diye yola çıkardım. Alırsınız niye alamayasınız. 51 günün sonunda 31 aldıysanız 500 günde 51 de alırsınız. Özellikle CHP’nin üzerine yerleşmiş bir özgüven eksikliği var.

* Ecevit nasıl 42 aldıysa biz de alabiliriz. CHP kendini büyütmemeye ikna olmuş, ben ikna olmadım. Ben hatta Memleket Hareketi’nin partileşirse 50+1 alacağına inanıyorum.

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