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Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşındadır?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li başkanı Muhittin Böcek, 2019 yılından beri görevini sürdürmektedir. Corona virüsü yakalanan Muhittin Böcek’in, 8 Eylül 2020 tarihinden beri tedavisine yoğun bakımda yapılıyor.

13:55 -
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Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşındadır?

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek 1962’de Konyaaltı, Antalya’da doğdu. Aslen Yörük’tür. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra zirai üretim ve ulaşım sektörlerinde çalıştı. Halkla İlişkiler ve İktisat alanında yüksek öğrenimini tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.

1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak aynı göreve yeniden seçildi ve 2019 yılına kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Bu süre zarfında dört dönem boyunca Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

20 yıllık siyasi hayatını anlattığı “Ben Bu Şehre Aşığım” adlı kitabını yazdı.

31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

 

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