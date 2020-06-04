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Musa Farisoğulları kimdir? Musa Farisoğulları nereli?

HDP milletvekili olarak meclise giren Musa Farisoğulları'nın hayatına dair birçok ayrıntı merak ediliyor. Vekilliği düştüğü açıklanan Musa Farisoğulları nereli? İşte hayatına dair detaylar...

15:45 -
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Musa Farisoğulları kimdir? Musa Farisoğulları nereli?

Musa Farisoğulları seçimlerde HDP Diyarbakır milletvekili olarak meclise girdi. Musa Farisoğulları’nın geçirdiği yargı süreci sonrasında milletvekilliği düşürüldü. İşte hayatına dair detaylar…

MUSA FARİSOĞULLARI KİMDİR?

Eğitimci, Siyasetçi, XXVII. Dönem Diyarbakır Milletvekili. 1956'da Bingöl'ün Genç ilçesinde doğdu. Baba adı Mehmet Ali, anne adı Zeynep. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Almanca Bölümü mezunu.

Musa Farisoğulları, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden XXVII. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesidir. Çok iyi düzeyde Kürtçe, iyi düzeyde Almanca bilen Farisoğulları, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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