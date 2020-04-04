Nefes almak en büyük mucize

Uzmanlık alanı iletişim psikolojisi olan psikolog- yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu tüm dünyanın kabusu olan corona virüsü sürecinde neler yapılması gerektiğini, nasıl zinde kalınacağını SÖZCÜ'ye anlattı.

“Evde kal ve nefes almanın ne büyük bir mucize olduğunun farkında olarak şükret” diyen Cüceloğlu; bu sürecin herkesin elinden geleni yapması için bir fırsat olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar:

TÜRKÜ SÖYLERİM

– Hayatta zor veya kolay diye bir şey yok bizim beklentimiz önemli. Beklentimizi bu yeni duruma ayarlamazsak gerçekten çok zor.

Ben iki saatte bir 20 dakika evde masaların etrafında filan yürüyorum. 1.3 kilometre yapıyor. Sıraya bindiriyoruz, evde üç kişiyiz. Sırası gelen kalkıp yürüyor.

– Yürürken dinlenmek isterlerse izin alıyorum ve türkü söylüyorum. Silifke türküleri söylerim. Evdekiler de gülüyor alkışlıyorlar.

Uzun zamandır fırsat bulamadığım oda temizliğini yapıyorum gözden geçiremediğimi kitaplarımı okuyorum. Nefes alabildiğim için şükür içindeyim.

Böylelikle etki alanım içinde yapabileceklerimin en iyisini yapmaya izin veren bir sağlığım var ve onun için şükür duygusu içindeyim.

ALMANYA ÖRNEĞİ

– İki şey var elimizin altında. Elimizden gelen gayreti samimiyetle yapmaya çalışıyor muyuz? Bunu bilirsin.

Bir de yaparken şükür duygusu içinde misin? Gerisine kafayı takıyorsan ahmaksın, olgun bir insan değilsin.

Etki alanını içinde olan için elinden gelenin en iyisini yap. Bunu yaptığın zaman ailen iyileşir, şirketin iyileşir, toplumun iyileşir.

– 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın ne hale geldiğini biliyorsunuz. Şimdi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan vatandaşlarla ne halde.

Şimdi bizim için de fırsat bu. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız yaparken de coşkuyla yapacağız. Bilinçli bir şekilde birbirimize destek olacağız.

– Her şeyden önce sağlık kurallarına uyacağız. Ayrıca zamanı organize edeceğiz. Gün içinde zamanımız benim için, çocuğum için nasıl yararlı olur?

Onlarla sohbet içinde her biri hedef koyacak kendisini iyileştirme bakımından. Bir sürü projeler yapılabilir.

GÜNLÜK TUTUN

– Bu dönem aile ağacı oluşturmak için bir fırsat. Dedem kimdi? Ninem kimdi? Resimler koyalım. Bunlarla ilgili öyküler var mı?

Her bir ailedeki insanlar anı defteri alsınlar, günlük tutsunlar her gün. Çünkü bundan 30 sene sonra okunduğu zaman o kadar anlamlı olacak ki ve bugünün anılarını torunlarımız okuyacak.

– Bu sürecin çocukları nasıl etkilediği konusu çok önemli. Elinden gelenin en iyisini yapan coşkulu insan olup çocuklara örnek olmamız lazım.

Sabahları aile toplantıları yaparak elimizden gelenin en iyisini yapacağımız konusunu konuşun. Bazen çocuklarla vakit geçirmek için zaman bulamıyorduk işte şimdi zamanı.

SAĞLIKÇILAR KENDİLERİNE LÜTFEN ÇOK İYİ BAKSINLAR

– Sağlık çalışanlarımızın varlığı sayesinde bizim varlığımız devam edecek. Lütfen kendilerine çok iyi baksınlar. Çünkü her gün bu insanlar hasta görüyorlar.

Olumsuz öykülerle karşı karşıyalar ama bilsinler ki yüz binlerce milyonlarca insan var onlara şükür ve teşekkür eden. Sadece hastalara hizmet etmiyorlar Türkiye'nin geleceğine hizmet ediyorlar.

Benim onlara bir önerim olacak: Bundan 2- 3 sene sonrasını hayal ederek bu yolculuğu devam etsinler. Böylelikle sadece kötü manzaraları değil inşa ettikleri bir geleceğin parçası olduklarını görecekler.