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Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik hayatını kaybetti!

Çağdaş Hukukçular Derneği, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukatlardan Ebru Timtik'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

21:41 -
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Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik hayatını kaybetti!

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), sosyal medya hesabından 238 gündür ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik’e hastanede tıbbi müdahale yapıldığını duyurmuştu. ÇHD, nabzı çok düşük durumda olan Timtik’e kalp masajı yapıldığını aktarmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

ÇHD’nin Twitter hesabından yaklaşık yarım saat sonra Ebru Timtik’in hayatını kaybettiği duyuruldu. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Adil yargılanma talebi ile 238 gündür ölüm orucunda olan avukat arkadaşımız Ebru Timtik’i az önce kaybettik” denildi.

NE OLMUŞTU?

2017 yılında aralarında Selçuk Kozağaçlı’nın da bulunduğu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlar bürolarına yapılan polis baskını sonucu gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yargılama sonucunda mahkeme, 18 avukata “örgüt üyeliği” ve “örgüt yöneticiliği” iddialarıyla toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis cezası vermişti.

Avukat Ebru Timtik’e “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal’a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İki avukat adil yargılanmadıklarını belirterek adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlamışlardı.

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Son güncelleme: 21:44 27.08.2020
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