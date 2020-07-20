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Öztürk Yılmaz’ın Yenilik Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuldu

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın parti çalışmalarında yeni gelişme... Yılmaz’ın ekibi “Yenilik Partisi” kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sundu.

11:12 -
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Öztürk Yılmaz’ın Yenilik Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuldu

CHP’de ihraç edilen bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz başkanlığındaki Yenilik Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi.

Dilekçeyi teslim eden ekipten kurucu üye Nazım Özer, “Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullanarak şunları aktardı:

* Ülkemizin bir yeniliğe ihtiyacı vardı, bu yeniliğe talibiz. Partimizin içerisinde gençlere ve bayanlara olabildiğince fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz.

* Evraklarımızı İçişleri Bakanlığı'na teslim ettikten sonra saat 16.00'da bütün kurucu ekibimiz ve ailelerimiz Aslanlı Yolda buluşup Ata'mızın huzuruna çıkmak gibi bir programımız var.

(FOTO: İHA)

Partinin isminin “Yenilik Partisi” olduğunu söyleyen Özer, “Genel Başkanımız daha detaylı sorulara cevap verecektir. Yeniliğe ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Partimizin adı da, ‘Yenilik Partisi' oldu. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Son güncelleme: 11:17 20.07.2020
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