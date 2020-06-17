Pençe-Kartal Operasyonu nedir? Pençe-Kartal Operasyonu’nda yaşananlar ve gelişmeler…

Irak’ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’a Türk Silahlı Kuvvetleri'nce hava harekatı düzenleniyor. Pençe-Kartal Operasyonu adı verilen müdahalelerde birçok terörist unsur imha edildi. İşte detaylar…

MSB OPERASYONU DUYURDU

15 Haziran gecesi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kartal operasyonunun başladığını duyurdu. MSB’nin açıklamasında “Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor” denildi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir.” denildi.

BAKAN VE KOMUTANLAR HAREKAT MERKEZİ'NDE

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, ‘Pençe-Kartal' Operasyonunu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Operasyonu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki terörist yuvalarına düzenlenen Pençe-Kartal operasyonuna ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı dün gece gerçekleştirilen Pençe-Kartal Operasyonu‘yla ilgili şu açıklamayı yaptı.

* Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI

MSB açıklamalarında yerli mühimmatın kullanıldığını da şu sözlerle duyurdu;

“Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.”

KOMANDOLAR HAFTANİN’DE

15 Haziran’da Kuzey Irak’taki terör yuvalarını havadan imha etmek için Pençe-Kartal Operasyonu’nu düzenleyen MSB, Hava Kuvvetleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu’yla Haftanin bölgesine girdiğini duyurdu. Bakan Akar birliklerin komutanlarına telsizden seslenerek, “Daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz” dedi.

MEŞRU MÜDAFAA HAKLARIMIZ ÇERÇEVESİNDE

Sabaha karşı yapılan yazılı açıklamada ise “Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.