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Pençe-Kartal Operasyonu’nda 81 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Irak kuzeyindeki terörist yuvalarına düzenlenen Pençe-Kartal operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

Sozcu.com.tr
08:49 -
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Pençe-Kartal Operasyonu’nda 81 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a Türk Silahlı Kuvvetleri’nce hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı dün gece gerçekleştirilen Pençe-Kartal Operasyonu‘yla ilgili şu açıklamayı yaptı.

* Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI

* Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

* Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

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Son güncelleme: 08:53 15.06.2020
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