Pistleri kırılan Atatürk Havalimanı’yla ilgili çok konuşulacak gelişme

İkişer milyarlık iki pisti kırılarak üzerine hastane inşaatına başlanan Atatürk Havalimanı'nın, Milli Emlak'a devredildiği, tamamen kapatılacağı, bir takım derneklere verileceği söylentileri kulaktan kulağa yayılıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), söylentilerin tavan yaptığı şu günlerde dikkat çekici bir bildiri yayımladı. “Atatürk Havalimanı Meydan Kullanım Tedbirleri” başlığıyla 26 Nisan Pazar günü yayımlanan bildiriyle havalimanının kısıtlı bir trafikle açık kalmaya devam edeceği açıklanmış oldu.

12 Eylül 2019 tarihli Havacılık Bilgi Yayını (AIP) ve 17 Nisan tarihli bilgi notuna (NOTAM) atıf yapılan bildiride dört madde sıralandı.

YENİ UÇUŞ PLANI KABUL EDİLMEYECEK

İlk maddede Atatürk Havalimanı'na her türlü teknik iniş ve planlama dışında herhangi bir nedenle bu havalimanına yönelen (divert) uçuşların tamamına iniş-kalkış için izin verilmeyeceği, uçuş planı kabul edilmeyeceği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI FİLOSU MUAF

Bildiride, Cumhurbaşkanlığı Filosu'nun uygulamadan muaf olduğu vurgulandı. Devlet hava araçları, ambulans, arama-kurtarma, acil ve uçuş kontrol uçuşları ve helikopterler de yeni düzenlemeden etkilenmeyecek. Ayrıca havalimanının eğitim amacıyla da kullanılamayacağı net olarak dile getirildi.

12 EYLÜL TEDBİRLERİ HATIRLATILDI

DHMİ bildirisinde, 12 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan Yerel Trafik Düzenlemeleri-Meydan Kullanım Tedbirleri’nin ilk maddesi de hatırlatılarak, geçerli olduğu kaydedildi: İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve Otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacaktır.

DEDİKODULARA CEVAP

Havacılık uzmanları bildirinin, sektörde meydanın kapatılacağına dair söylentileri durdurma hedefiyle yayımlandığını değerlendiriyor. Uzmanlar, bununla birlikte özellikle havayolu şirketlerine “Atatürk Havalimanı için planlama yapma” anlamına gelen bir mesaj verildiğini de vurguladı.

Uzmanlar, “Bildirinin, ‘Atatürk Havalimanı Milli Emlak'a devredildi' dedikodularının yoğunlaştığı günlerde yayımlanması manidar. En azından hava trafiğinin sürdüğü bölümün devredilmediği anlaşılıyor. DHMİ, Milli Emlak dedikoduları üzerine pozisyonunu ve mevcut durumu böylece netleştirmiş oldu” dedi.

İNŞAAT DEVAM EDİYOR

Atatürk Havalimanı'nda boş hazır binalar dururken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın talimatıyla, ikişer milyar liralık iki pist kırılarak, 9 Nisan'da İnşa çalışmalarına başlanan hastanenin 24 Mayıs'ta tamamlanacağı belirtiliyor.

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