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Saadet Partisi’nden dikkat çeken maske paylaşımı! ‘Bu kadar zor olmamalıydı’

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ülkede büyük bir sorun haline gelen maske dağıtımıyla ilgili bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının da yer aldığı videoda, "Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı" ifadelerine yer verildi.

21:38 -
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Saadet Partisi’nden dikkat çeken maske paylaşımı! ‘Bu kadar zor olmamalıydı’

Corona virüsüyle mücadele kapsamında ilk olarak ücretsiz olarak halka ulaştırılacağı açıklanan koruyucu maskelerin dağıtım sorununa kesin bir çözüm bulunamamış ve yeniden belirli bir ücretle satılacağı açıklanmıştı.

ATARİ OYUNUYLA ANLATTILAR

Vatandaşların ulaşmakta güçlük çektiği maskelerle ilgili Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske dağıtımına ilişkin açıklamaları da eklenerek, “Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı” denildi.

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Son güncelleme: 21:39 06.05.2020
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