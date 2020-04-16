Sağlık çalışanı kalıyorsa başka müşteri olmamalı

Sağlık çalışanları ile diğer müşterilerin aynı otelde kalması durumunda benzer sorunlar yaşadıklarını, bu durumdaki her otele müdahale ettiklerini söyleyen Ersoy, bu konudaki çözümün, otellerin sadece sağlık çalışanlarına ayrılması olduğunu ifade etti.

Ersoy, “Oteller açık kalarak adeta direniyor, özveride bulunuyor. Hem sağlık çalışanları, hem müşterilerin rahat edebilmesi ayrı otel uygulaması şart” diye konuştu.

İstanbul Valiliği ile TÜROB'un bu kurala göre işbirliği yaptığını, bu nedenle valiliğin organizasyonlarında bu sorunun yaşanmadığını söyleyen Ersoy, Cerrahpaşalı sağlık çalışanlarının Valilik değil acente üzerinden gelmesinin böyle bir koordinasyonsuzluğa neden olduğuna dikkat çekti.