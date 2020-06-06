Sahaya atlayan YouTuber’a büyük şok!

Sosyal paylaşım sitesi olan Youtube’da 6 milyon abonesi bulunan, ‘Deli mi ne?’ isimli sayfanın sahibi olan Ali Abdüsselam Yılmaz, 14 Haziran 2019’da Beşiktaş Vadafone Park’ta oynanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlamıştı.

Üzerinde İngilizce küfür yazılı bir tişörtle sahaya giren YouTuber, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmıştı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALMIŞLARDI

YouTube kanalına video çekmek için sahaya girdiği iddia edilen Yılmaz ve tribünlerden o anların görüntüsünü çeken kendisi gibi YouTuber olan arkadaşları Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman sonraki gün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ali Abdüsselam Yılmaz, savcılıkta verdiği ifadede maçın heyecanıyla kendisini sahaya attığını söylemişti.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen günlerde YouTuber hakkında iddianame hazırladı. Savcılık, Yılmaz hakkında ‘yasak alanlara girme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman hakkında ise, ‘suça yardım’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi. Yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.