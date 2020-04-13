Salda Gölü’nde inşaat başladı!

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Göker, “Corona salgınını gerekçe göstererek ziyarete kapatılan, doğallığına dokunmayacağız dedikleri Salda Gölü'nde iş makinaları ile katletmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Maldivler'i diye anılan Salda Gölü'nün bulunduğu Burdur Yeşilova'nın Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, göl çevresinde yaşanacak yapılaşmayı anlatmıştı.

Şenel, Çevre Bakanlığı'nın projesinde bungalov evlerden asansörlü ve klimalı sağlık yapılarına, mescit, kafeterya ve tuvalete kadar birçok betonarme bina bulunduğunu belirterek, “Burada başlayacak bir yapılaşma Saldivler'in sonu olur. Tıpkı Ayder ve Uzungöl'de yaşadığımız gibi” demişti.

SALDA GÖLÜ HAKKINDA

Burdur’un yaklaşık 64 kilometre batısında Yeşilova ilçe sınırlarında yer alan Salda Gölü, yerel halk tarafından ‘Saldivler’ olarak da adlandırılıyor.

Türkiye’nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip göllerinden olan Salda’nın deniz seviyesinden yüksekliği 1140 metre.

Yüz ölçümü 44 km² olan göl, yaz ve kış aylarında turizm hareketliğinin yoğun olduğu Antalya-Denizli Pamukkale tur güzergâhında bulunuyor.

Ormanlık tepelerle ve ovalarla çevrili tektonik bir göl olan Salda Gölü’nün derinliği bazı yerlerde 185 metreyi buluyor.