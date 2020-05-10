Salda Gölü’nün taşınan kumları eski yerine alındı!

Burdur’un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan ve turkuaz suyu, beyaz kumsalı ile ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak anılan Salda Gölü’ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar ile alandaki kumsal tahrip edildi.

Kepçeyle kazılıp, kamyonlarla sahilden alınan kumların, 5 kilometre uzağa gölün başka noktasındaki kıyıya götürülmesi sosyal medyada gündem olunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme başlattı.

Yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de olayın hemen ardından alana gelerek, zarar tespiti için kot incelemesi yaptı.

Salda Gölü’nün kıyısından alınıp, başka noktaya taşınan kumların yeniden eski yerlerine getirilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı.

Bilim insanlarının gözetiminde yapılan çalışma kapsamında kumlar Beyaz Adalar bölgesindeki yerlerine kürek ve tırmıklarla yürütülen titiz çalışmayla yerleştirildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nün kıyısında çıplak ayakla dahi basılması yasak olan beyaz kumları üzerinde Millet Bahçesi'nin yapımı için inşaat çalışmalarına başlanmış, gelen tepkiler üzerine çalışmalar durmuştu.

SALDA GÖLÜ HAKKINDA

Burdur'un yaklaşık 64 kilometre batısında Yeşilova ilçe sınırlarında yer alan Salda Gölü, yerel halk tarafından ‘Saldivler' olarak da adlandırılıyor.

Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip göllerinden olan Salda'nın deniz seviyesinden yüksekliği 1140 metre.

Yüz ölçümü 44 km² olan göl, yaz ve kış aylarında turizm hareketliğinin yoğun olduğu Antalya-Denizli Pamukkale tur güzergâhında bulunuyor.

Ormanlık tepelerle ve ovalarla çevrili tektonik bir göl olan Salda Gölü'nün derinliği bazı yerlerde 185 metreyi buluyor. DHA