Salda skandalını ortaya çıkarmıştı… CHP’li Başkan ve eşine silahlı saldırı!

Mümtaz Şenel’in evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı çaldı. Saldırganlar, kapıyı açan Mümtaz Şenel ve eşine tabancayla ateş açtı. Mümtaz Şenel’in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşini de ayağından vurduktan sonra kaçtı. Adrese çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mümtaz Şenel ve eşi, buradaki müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Mümtaz Şenel ameliyata alındı.

Hastaneye giderek bilgi alan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, “Bugün sabah 04.35’te, Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel’in evine gelen kişi ya da kişiler kapıyı çalarak, polis olduklarını söyleyerek, başkanımızı dışarıya çağırmış, kendisi ve eşini ayaklarından kurşunlanmış. Şu an hayati bir tehlikeleri yok.” dedi.

”15 GÜN ÖNCE DUYUMU ALDIM”

‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün beyaz kumsalına geçen hafta iş makinelerinin girmesi büyük tepki çekmişti. Kıyı şeridindeki kumların kamyonlarla başka bir yere taşındığı görüntüleri sosyal medyada yayılınca TOKİ soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da alana kamera sistemlerinin takılacağını açıklamıştı.

Mümtaz Şenel, Salda skandalından sonra yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin göl etrafında sık sık dolaştığını dile getirmişti. Şenel, yaşanan kum skandalıyla ilgili duyumu 15 gün önce aldığını söylemişti. Şenel, ”Beyaz kumların olduğu yerden o beyaz kumları alıp kum olmayan yerlere yol yapmaya çalışıyorlar. Kumları taşıdığı yere bu yapacakları Millet Bahçesi'nin binalarını oturtacaklarmış. Bu dediğimiz yere de yürüyüş yolu yapacaklarmış. İş makineleriyle henüz düzeltme fırsatları olmadı, biz olaya müdahale edince zaten durdu” şeklinde konuşmuştu.