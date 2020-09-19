Sanatoryumun Diyanet’e tahsisi yargıya taşınıyor

Atatürk'ün emri ile kurulan Heybeliada'daki Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi ve 200 dönümlük arazinin “İslami Eğitim Merkezi” kurulmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından tartışmalar sürüyor. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Kent Konseyi, Türk Tabipler Birliği, İYİ Parti İlçe Başkanı ve çok sayıda STK temsilcisi toplantı düzenledi.

CHP'li Umut Oran konu hakkında “Türkiye Cumhuriyeti'nin 1924 yılında açtığı ilk yerli milli başarısı, dünyaca tescilli, sağlık ve eğitim hizmeti veren, Türkiye'nin ilk verem aşısını bulan kültürel varlıklara sahip olan Heybeliada Sanatoryumu, covid-19 pandemi salgını sürecini ve ikinci dalganın gelmekte olması ihtimalini de dikkate alarak acil olarak özüne dönüştürülmeli. Burası topluma kazandırılmaz ise Adalar halkı, Adalar Belediyesi, meslek örgütleri, meslek odaları ve bireysel olarak ben Umut Oran olarak idari yargı sürecine başvuracağız” dedi.