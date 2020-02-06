Soğuk üşütmedi! İçimizi yaktı

Van’ın Bahçesaray ilçesi kara yolunda yaşanan çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan güvenlik güçleri ekibinde bulunan Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı’nda görevli Eskişehirli Jandarma Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Tarkan Karaca, Eskişehir'de toprağa verildi.

Bahçesaray’da yaşanan çığ felaketleri sonucu şehit düşen Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Eskişehir'e getirildi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığındaki törenin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı 1’inci Ana Jet Üssüne getirilen Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, burada askeri törenle karşılandı.

YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı 1’inci Ana Jet Üssünde düzenlenen tören sonrası şehidin naaşı Reşadiye Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir AKP milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Eskişehir MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir İYİ Parti Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, askeri ve mülki erkân, kamu kurum müdürleri, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın babası Yasin Karaca, annesi Nurhan Karaca, kardeşi Oğuzhan Karaca, ailesi ve yakınları katıldı.

TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Cenaze namazı sonrası şehidin naaşı top arabasına taşındığı sırada şehit Tarkan Karaca'nın annesi Nurhan Karaca, Türk bayrağına sarılı tabutu öpüp kokladı.

Daha sonra top arabasına konan şehidin naaşına sarılan baba Yasin Karaca, anne Nurhan Karaca ve kendi gibi Jandarma Uzman Çavuş olan kardeşi Oğuzhan Karaca, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Nurhan Karaca'nın feryatları cenazeye katılanları duygulandırdı. Anne Nurhan Karaca, şehit oğluna ‘Annem beni bırakma, Ben sensiz ne yaparım?' diye şehit oğluna seslendi.

Bir süre top arabasıyla götürülen şehidin cenazesi daha sonra cenaze aracına alındı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın cenazesi, götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

‘SOĞUK SADECE ÜŞÜTÜR SANIYORDUK, İÇİMİZİ YAKTI’

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın esnaflık yapan babası Yasin Karaca'nın, oğlunun üzerine çığ düşmeden önce sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, çığ altındakileri arama kurtarma çalışması görüntülerini paylaşarak ‘Allahım yardım et bu çocuklara' ve acı haberi aldıktan sonra ise ‘Soğuk sadece üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı' paylaşımında bulundu.

2 çocuk babası olan Yasin Karaca'nın Yenibağlar Mahallesi Seylap Caddesi'ndeki iş yerine de dev Türk Bayrağı asıldı.