Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Olay, önceki gün Eskişehir’in Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat işçisi Necip Nazary’nin üç çocuğundan biri olan Safiullah’a oturdukları evin yakınındaki boş arazide sokak köpekleri saldırdı.

Çığlık üzerine yardıma koşan Yener Yılmaz, çocuğun üzerine çıkarak ısıran köpekleri kovaladı. Ağır yaralanan altı yaşındaki Safiullah, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altın alındı.

BACAĞINDA 12 SANTİM KESİK VAR

İki kez ameliyat geçiren küçük çocuğun, başından, sırtından ve bacaklarından olmak üzere 10 farklı yerinden yaralandığı, bacaklarında 12 santimetreye kadar kesikler olduğu tespit edildi. Kuduz aşısı yapılan Safiullah’ın tedavisi hastanenin ortopedi bölümünde sürüyor.

Eskişehir Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek yaşanan olay nedeniyle çok üzüldüklerini söyledi. Çiçek, “Çocuğa ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Azgın köpekler varsa, rehabilite edilmesini isteyeceğiz. Eğer değilse küpelenerek yeniden salınmasını isteyeceğiz” dedi.

“AĞABEYİ TAŞ ATTI” İDDİASI

Aileden 12 yaşındaki çocuğun köpeklere taş attığını öne süren Çiçek, “Çocuklardan 12 yaşındaki büyük ağabey köpeklere taş atmış, küçük kardeş de ona eşlik ediyor. Köpekler kışkırtmaya karşılık koşturmaya başlayınca büyük çocuk kaçıyor, küçük olan kalıyor” ifadelerini kullandı. (DHA)