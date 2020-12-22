Son dakika… AKP Sözcüsü Çelik’ten corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik, çıplak arama iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

* Bunların yapıldığı dönemlere şahit olduğumuzda en önemli tavırlarımızdan biri işkenceye sıfır toleranstır. Bunların hepsini kaldırdık. Bu iddiayı dile getiren şahısların her gün adliye, güvenlik teşkilatını zan altında bırakmaya çalışan yeni bir açıklaması oluyor. Arama prosedürleri içtihatlara uygun bir şekilde yapılmaktadır. Denetleme mekanizmalarımız tarafından her gün denetleniyor. İşkenceye sıfır tolerans ilkesinde hiçbir şekilde gevşeme olamaz.

AYRINTILAR GELİYOR…