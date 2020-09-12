Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Ankara’da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası, ilçeyi karanlığa bürüdü. Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Yıldızkaya, "Ben 50 yıldır böyle bir şey görmedim" diyerek vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr
16:33 -
Haberler Gündem

Ankara’nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü. Polatlı’nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatları kesildi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, “50 yıldır böyle bir şey görmedim” diyerek bölge halkına evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

(FOTO: İHA)

METEOROLOJİDEN UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Ankara radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara’nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayas, Beypazar, Güdül, Kızılcahamam) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

* Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ankara canlı son dakika Sözcü
Son güncelleme: 16:46 12.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more