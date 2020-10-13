Son dakika… Bahçeli: 2023’te adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında partililere seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısına yanıt veren MHP lideri Bahçeli, şunları dile getirdi:

* Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. Türkiye 2023 hedeflerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ulaşacaktır.

* Her şeyin vakti var, beklemesini bil. Seçimin zamanında yapılmasından yanayız. Bizim 2023’te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

“TÜRKİYE’Yİ SEÇİME GÖTÜR”

Katıldığı bir televizyon programında Bahçeli’ye çağrıda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ülke yönetilmiyor. Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim yarın sabah de ki ‘Yeter artık'. Türkiye'yi seçime götür” ifadelerini kullanmıştı.